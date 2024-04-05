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        Kocaeli'de aracında fenalaşan iş adamı hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde aracında fenalaşan iş adamı, kaldırıldığı hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:13
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        Kocaeli'de aracında fenalaşan iş adamı hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde aracında fenalaşan iş adamı, kaldırıldığı hastanede öldü.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi Berrin Sokak'ta iş adamı Reşat Mamik'in (53) aracında hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aracın kilitli olan kapıları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle açıldı.

        Daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iş adamı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Mamik'in cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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