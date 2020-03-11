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Vidanjörlerin çevreyi kirletmesini KATİS sistemi engelleyecek

İHA

Kocaeli'de kurulan takip sistemi ile evsel ve endüstriyel atıksuların vidanjörlerle çevreye dökülerek çevre ve insan hayatını tehlike altına atması engellenecek.

Vidanjörlerin çevreyi kirletmesini KATİS sistemi engelleyecek

Kocaeli’de kurulan takip sistemi ile evsel ve endüstriyel atıksuların vidanjörlerle çevreye dökülerek çevre ve insan hayatını tehlike altına atması engellenecek.
Vidanjörleri takip altına alacak Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS) projesinde görev yapacak güvenlik birimleri, koordinasyon toplantısında bir araya geldi. İSU Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı başında kendi araçlarında uygulamaya başladığı KATİS projesi, Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde Kocaeli İli sınırları içerisinde çalışacak olan tüm vidanjörleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda 2 Mart 2020 tarihine kadar il genelinde faaliyet gösteren bütün vidanjörlerin İSU Genel Müdürlüğü’nden Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi alma ve buna bağlı olarak KATİS’e entegrasyon zorunluluğu getirildi. Özel vidanjörlerin başvurularının devam ettiği sisteme İSU Genel Müdürlüğü’nün araçları ile birlikte 52 vidanjör entegre edildi.
Projenin yaygınlaştırılması nedeniyle İSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonu ile İSU Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kocaeli ili trafik birimleri olan İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarının yetkilileri katıldı. Yapılan toplantıda, katılımcılara KATİS projesi ve uygulama hakkında bilgi verildi. Ayrıca, vidanjörlerin takip ve kontrolü hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Sanayi kenti Kocaeli’de zaman zaman evsel ve/veya endüstriyel atık sular vidanjörler ile kanalizasyon hatları ve dereler ile çevreye dökülerek çevre ve insan sağlığını tehlike altına alıyor. Kocaeli’de işlettiği 23 adet atık su arıtma tesisi, binlerce kilometre uzunluğunda atık su hatları, modern laboratuvar merkezi ve atık su scada merkezi ile atık suları kontrol altına alan kurum, sanayi şehrindeki evsel ve endüstriyel atıksuları taşıyan vidanjörleri kontrol altına almak için KATİS projesini uygulamaya aldı. İSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın uzman teknik birimleri tarafından yapılan ArGe çalışmaları ile geliştirilen ve test çalışmaları tamamlanan proje 2019 yılı başı itibariyle kurum araçlarında kullanılmaya başlandı.
Geliştirilen KATİS projesi ile birlikte su, atıksu, sıvı kimyasal, tutkal, reçel, meyve suyu, bor yağı, amonyak, klorlu çözeltiler, alfabetikaromatik sınıfı iletken sıvılar, benzin, hidrolk asit, sülfürik asit, nitrik asit, su esaslı yağları taşıyan araçların takibi yapılabilmektedir. İzin belgesi sadece ilgili aracı kapsayacak ve bir yıl geçerli olacak. Uygulama ile Kocaeli ili sınırları ve İSU yetki alanı içinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından Çalıştırma İzin Belgesi almış vidanjörler online izlenerek veriler kayıt altına alınacak.
Çalıştırma İzin Belgesi alan vidanjörlerin üzerine KATİS projesi etiketi konuldu. Ayrıca, hazırlanan proje ile kayıt alınan vidanjörler, bilgisayar üzerinden online olarak dolum ve boşaltım koordinatları, tarihi, saati, miktarı, araç bilgileri ve transfer sırasında vidanjör içerisindeki atıksu miktarı ve araç bilgileri ile birlikte takip edilecek. Proje ile birlikte çalıştırma izin belgesi almamış vidanjörler, Kocaeli sınırları içerisinde çalıştırılmayacak. Alınan sıkı önlemlerin yanı sıra il genelinde trafikten sorumlu emniyet ve jandarma birimleri tarafından kontrolleri yapılarak yasal mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak. Proje sayesinde Kocaeli genelindeki evsel ve endüstriyel atık su taşıyan tüm araçlar kontrol altına alınacak. Böylelikle, kanalizasyon hatlarına, derelere ve çevreye atık suların dökülmesi engellenerek insan ile çevre sağlığı korunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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