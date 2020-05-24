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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’nin plajlarında bu yıl 6 ‘mavi bayrak’ dalgalanacak

İHA

Kocaeli’nin plajlarında bu yıl 6 ‘mavi bayrak’ dalgalanacak

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belirttiği 33 kriteri koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 6 plajında ‘mavi bayrak’ dalgalanmaya bu yıl da devam edecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği çevre yatırımları, kentin plajlarını da bambaşka bir görünüme kavuşturuyor. Büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren ve kentteki 6 plajı mavi bayrak ile taçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başarısını bu yılda devam ettirdi. Kopenhag kentinde bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belirttiği 33 kriteri koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 6 plajında Mavi Bayrak dalgalanmaya bu yıl da devam edecek.
Çevre yatırımları kapsamında İzmit Körfezi’nin çevresini İleri Biyolojik Arıtma tesisleri ile donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atık suları arıtıyor. İzmit Körfezine atık suların akmasını engelleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödül olarak 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Plajına ilk mavi bayrağını aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarısı her geçen yıl artarak devam etti.
2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında üçüncü Mavi Bayrağını Kerpe Plajı, 2017 yılında dördüncü Mavi Bayrağını Bağırganlı Halk Plajı, 2018 Yılında beşinci Mavi Bayrağını Kumcağız Halk Plajı ile aldı. 2019 yılında ise Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı Mavi Bayrak aldı ve Kocaeli’nde mavi bayraklı plajların sayısı 6’ya yükseldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 8 yıllık artan başarısını bu yıl da sürdürdü. Merkezi Hollanda’nın Kopenhag kentinde bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, 2020 yılı değerlendirmesini tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi belirtilen 33 kriteri koruyarak 486 Plaj arasında 6 Mavi Bayrak ile yerini korudu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin Mavi Bayraklı plajlarda dünya sıralamasında üçüncülüğe yükselmesine önemli katkıda bulunmuş oldu.

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