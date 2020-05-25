Kartepe’de Ankara Caddesi’ne yol betonu atıldı

Kartepe Belediyesi, Covid19 önlemleri dolayısıyla bir süre duran yatırımlara hız vererek Ankara Caddesi yoluna beton serim çalışmalarına başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile Covid19 vakalarının azalması sonrasında Kartepe Belediyesi, yatırımlara devam kararı aldı. Tüm çalışmaları Covid19 önlemlerine uygun olarak hızlandırılan belediye ekipleri, Köseköy battıçıktı yanında bulunan Ankara Caddesi’nde yol betonu serimi gerçekleştirdi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 250 metre uzunluğundaki yolda çalışmaları tamamlanması sonrasında cadde yeniden trafiğine açılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Korona virüs ile mücadelemiz Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda devam ederken, yavaşlatılan yatırımlarımız yeniden hız kazanarak devam etmeye başladı. Kartepemiz özellikle turizmi ile ön plana çıkan bir ilçedir. Ulaşım alanında yapılan yatırımlarımız ilçemizin geleceği için çok önemlidir. Covid 19 önlemlerine uyarak yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

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