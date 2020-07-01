Büyükşehir’den Bulgaristan göçmenlerine evrak desteği

COVID19 süresince Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyaç duyduğu belgeleri hazırlamaya devam eden Büyükşehir, 5 bin 136 göçmen aileye hizmet sunuyor.

Bulgaristan’dan göç etmek zorunda olan vatandaşların resmi evrakları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıyor. COVID19 süresince belge düzenlemeye devam eden Büyükşehir, istenilen belgelerin düzenlenmesi noktasında yardımcı oluyor. 19891992 yılları arasında Bulgaristan’dan zorunlu göç ile Kocaeli’ye gelen 5 bin 136 ailenin resmi kurumlarda kullanılmak üzere hazırlanan denklik belgeleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanıyor.

İşlemler, göçmen vatandaşların istediği belgeyi belirten dilekçe ile gerçekleştiriliyor. İstenilen belge, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce hazırlanarak apostil edilmek üzere valilik makamına yönlendiriliyor. Valilik makamınca onaylanan denklik belgesi hayatta olan, vefat eden ve sigorta işlemleri için borçlanma yazısı olarak üç ayrı kategoride düzenleniyor.

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