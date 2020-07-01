Dere yatağında mahsur kalan kedi kurtarıldı 

'Anneannem ve ben'

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<br>Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ıslah edilen dere yatağına düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Gebze Beylikbağı Mahallesi Bahardere Caddesi'nde, öğle saatlerinde ıslah edilen dere yatağına düşen kediyi görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdivenle yaklaşık 5 metre derinliğindeki dere yatağına indi. Su bulunmayan dere yatağında mahsur kalan kedi, file kepçe ile yakalandı. İtfaiye erleri, file kepçeyi iple bağlayarak yukarı çekti. Herhangi bir yarası olmayan kedi, annesini bulması için bulunduğu yerde serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK<br>2020-07-01 22:03:49<br>

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