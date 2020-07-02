Kerpe ve Cebeci sahillerine aktarmasız ulaşım başlıyor

4 Temmuz’da seferlerine başlayacak 800C ve 800K hatları, gibi bu yıl da vatandaşları Kerpe ve Cebeci sahillerine aktarmasız ulaştıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Ulaşım Park, bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştıracak. 4 Temmuz’da ilk seferini gerçekleştirecek 800C ve 800K numaralı otobüsler, yaz boyunca devam edecek. 800C hattı ile vatandaşlar; Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergahında seyahat edebilecek. Körfez’den ilk seferini saat 07.15’de gerçekleştirecek 800C, son seferini 21.00’da gerçekleştirecek. Cebeci’den ilk seferini 09.30’da gerçekleştirecek 800C, son seferini 23.30’da gerçekleştirecek.

Körfez’den hareket edecek otobüsler ile vatandaşlar; Derince, İzmit ve Kerpe güzergahında yolculuk yapacak. İlk seferini sabah 07.30’da gerçekleştirecek 800K, son seferini ise 21.30’da gerçekleştirecek. Kerpe’den ise ilk seferini 09.00’da son seferini ise 23.30’da gerçekleştirecek. Hafta içi 800CK hat koduyla çalışacak sahil otobüsleri toplamda 28 sefer gerçekleştirecek. Toplamda 34 sefer yapacak otobüsle, vatandaşlar Kefken ve Cebeci sahillerine bu otobüsler ile ulaşacak.

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