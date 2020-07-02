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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri belli oldu

İHA

Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşen Dilovası Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında komisyon üyeleri belli oldu.

Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri belli oldu

Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşen Dilovası Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında komisyon üyeleri belli oldu.
Dilovası Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi. Toplantıda 16 gündem maddesi görüşüldü. Meclis öncesi Başkan Şayir gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Şayir, “İnşallah ilçemiz kısa sürede Kömürcüler OSB'den kurtulacak. Seçim sürecinde verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm bunlar Dilovası halkı için yapılıyor. Yepyeni bir dönem Dilovası’nı bekliyor. SİT alanları ile ilgili de rehabilite edilerek turizme açılmasını talep ettik. Tüm mahallelerimizde yaşanan 2B ve orman arazileri konusunda da Bakanımızdan destek istedik. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. İnşallah yakında müjdeli haberlerimizi paylaşacağız. Toplantıda 1 milyon değerinde olan eskavatör ve Millet Bahçesi konusunda Sayın Bakanımız Murat Kurum’dan söz aldık. Millet Bahçemizin Ağustos ayı içerisinde ihale tarihi belli olacak” dedi.
Başkan Şayir, gündeme dair konuşmasının ardından 16 maddelik meclis gündemine geçti. Toplantıda yapılan seçim ile komisyon üyeleri belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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