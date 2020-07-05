Kendisini ağaca asıp, intihar etti

<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kemal Cicim (79), kendisini yol kenarındaki bir ağaca asarak intihar etti.<br>Olay, Gölcük Düzağaç Mahallesi´nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Kemal Cicim, kendisini yol kenarındaki ağaca astı. Cicim´in ağaçta asılı olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kemal Cicim´in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgede olay yeri incelemesi yaptı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlamasının ardından Kemal Cicim´in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-07-05 16:40:05<br>

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