Gebze´de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (3)

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<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu´nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. kazanın ardından olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-07-05 22:26:35<br>

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