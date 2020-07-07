15 yaşındaki çocuğun 'kadınlara bakıyorsun' diye ittiği kişi, öldü

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<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 15 yaşındaki H.S.'nin kadınlara baktığını iddia ederek ittiği Yılmaz Kaşıkçı (71) düştü. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Kaşıkçı, yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kaşıkçı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.<br>Olay, öğleden sonra, Gölcük'e bağlı Halıdere Mahallesi'nde sahildeki restoranın önünde meydana geldi. H.S., Yılmaz Kaşıkçı'yı yoldan geçen kadınlara baktığını iddia ederek, göğsünden itti. Dengesini kaybeden Yılmaz Kaşıkçı yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Kaşıkçı, ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kaşıkçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. <br>Polis olayın ardından H.S.'yi gözaltına aldı. Yılmaz Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-07-07 20:25:53<br>

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