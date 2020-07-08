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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit’e hem Halk Süt müjdesi hem de teleferik sürprizi

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre yapılamayan İzmit Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı önceki gün gerçekleşirken toplantıda Halk Süt projesi için kredi kullanımı yetkisi onaylandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ilçeye marka değer katacak teleferik projesi ise görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

İzmit’e hem Halk Süt müjdesi hem de teleferik sürprizi

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre yapılamayan İzmit Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı önceki gün gerçekleşirken toplantıda Halk Süt projesi için kredi kullanımı yetkisi onaylandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ilçeye marka değer katacak teleferik projesi ise görüşülmek üzere komisyona havale edildi.
Pandemi süreci nedeniyle yaklaşık 4 aydır gerçekleştirilmeyen İzmit Belediyesi Meclisi uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, herkesin maske kullandığı ve seyircinin alınmadığı mecliste 24 gündem maddesi görüşüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıya katılamayan vatandaşlar, meclisi İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınla an be an takip etti.
İzmit Belediye meclisinin uzun süredir gündeminde olan fakat bir türlü sonuca ulaşmayan Veteriner İşleri Müdürlüğünün kurulması oy birliğiyle, vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün birbirinden ayrılması maddesi ise oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Halk Süt projesi için gündeme getirilen madde de yine oy çokluğuyla kabul edildi. Temmuz ayı meclisinin ikinci oturumu 14 Temmuz günü saat 15.00’de gerçekleşecek.
Meclis Toplantısında kabul edilen en önemli maddelerden biri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in büyük önem verdiği Halk Süt projesi için kredi kullanım talebinin kabul edilmesi oldu. Konuyla ilgili AK Partili meclis üyelerinin açıklama istemesine cevap veren Başkan Hürriyet, Halk Süt projesiyle ilgili iki farklı planları olduğunu söyledi. Başkan Hürriyet, “Birincisi küçük ölçekli işletmelerle anlaşılarak belli sayıda hayvan temin edilmesi yoluyla ve bizim veterinerlerimizin kontrolünde süt üretimi ve paketleme işleminin yapılarak dağıtımın sağlanması. İkinci planımız ise hiç hayvan alımı yapmadan üreticiye, üretim imkânı tanıyarak, bizim desteklerimizle sütlerin üretilip, paketlenip dağıtılması oldu. Fakat sütlerin kaliteli olması konusunda hassas davranmak zorundayız. Kooperatiflerin aracılığıyla bu çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.
Gündem maddeleri karara bağlandıktan sonra ise Başkan Hürriyet sürpriz bir projeyi mecliste gündeme taşıdı. İzmit’e teleferik yapımını incelediklerini belirten Başkan Hürriyet, “Seçim çalışmalarında benim teleferik vaadim yoktu. Fakat, İzmit’te teleferik yapılabilir mi diye bir araştırma yaptırdım. İzmit’te incelenen 10 noktadan ikisinde en az maliyetle yapılabileceği raporu verildi. Stratejik planımızda teleferik yer almıyordu. Ayrıca böyle bir bütçede ayırmadık. Ancak İzmit’in tarihi değerlerini daha gün yüzüne çıkaracak, İzmit’e marka değer katacak bir proje imkanı var ise hayata geçirmek istiyoruz. Benim meclis üyelerimden talebim bu konunun komisyonda değerlendirilmesi olacak” şeklinde konuştu.
Bunun üzerine yapılan oylamada İzmit’te yapılması ön görülen teleferik konusu gündeme alınarak komisyona gönderildi.
Yeni dönemde komisyon üyelerinin belirlenmesi konusunda AK Parti, CHP ve MHP üyelerinin yer aldığı mecliste her partiden meclis üyesinin komisyonlarda yer alması gerektiğini kaydeden Başkan Hürriyet, “Belediye Kanunumuzun 24. maddesi ‘Belediye meclis üyeleri arasından en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas kurulları kurulabilir’ diye ifade edilir. Meclis komisyonları üye seçiminden önce kurulacak komisyonları belirlediği belirtilir. Kanuna göre yaptığımız hesaplamada komisyonlar 3, 4 ya da 5 kişilik olarak kurulabilir. 5’lik sistemde yapılan hesaplamaya göre AK Parti grubu 18 kişiden, CHP 17 kişiden, MHP ise 3 kişiden oluşuyor. Toplam meclis üyesi 38 kişiden oluştuğu için sayı 5’e bölündüğünden AK Parti’ye 2 komisyon üyesi, CHP’ye 2 komisyon üyesi düşerken MHP grubuna hiç komisyon üyesi düşmüyor. Basit oranlama yapıldığında bu sayılar ortaya çıkıyor. Biz buradan bir kriz oluşturmak ve kutuplaşma derdinde değiliz. Bir yandan meclis kanuna göre hareket edilmeli, bir yandan da kırıp dökmeden hareket edilmeli diye düşünüyoruz. Belediyeler Birliği ile de bu konuyla ilgili konuştuk. Belediyeler Birliği’nin konuyla ilgili yönergesinde bu uyumsuzluğun çözülmesi için komisyon üyelerinin bir kişi arttırılması veya indirilmesi konusunda meclisin anlaşması durumunda mümkün olabildiğini söyledi. AK Parti ve CHP meclis üyeleri komisyonlarda yer alabiliyor. Fakat MHP’li üyelerin de yer alması adına Belediyeler Birliği’nin verdiği yönerge doğrultusunda 5’lik sistemi uygulayacağız. Böylelikle MHP’ye oy veren vatandaşlarımızın iradesini korumak adına MHP’li meclis üyesi arkadaşlarımızın da komisyonlarda yer almasını sağlayacağız” diye konuştu.
Gündem maddelerinin oylandığı mecliste ilk olarak yeni döneminde ihtisas komisyonları belirlendi. Bu doğrultuda Plan Bütçe, İmar, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlerin Komisyonu üyeleri oy birliği ile belirlendi. Komisyon üyelerinde Başkan Hürriyet’in çağrısıyla normalde yer almayan MHP üyeleri de dahil edildi. Yeni dönemde mecliste 3 kişiden oluşan encümen üyeleri de seçildi. Tamamı AK Partili üyelerden oluşan encümen üyelerinde AK Parti grubunun reddetmesi nedeniyle hiçbir CHP’li üye dahil edilmedi.
Tiyatro Müdürlüğünün kurulmasıyla ilgili de konuşan Başkan Hürriyet, “Mevcut Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birçok konuyla ilgileniyor. Biz kentte gerçekleştirdiğimiz sanatsal faaliyetleri profesyonel anlamda gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda nitelikli yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu konu komisyonluk bir konu değil. Bu konuda pek tartışmak istemiyorum. Biz hizmet odaklı bakmaya gayret ediyoruz. Hizmetin partisi, siyaseti olmaz” ifadelerini kullandı.
Başkan Hürriyet’in bu konuşmasının ardından AK Partili meclis üyelerinin talebiyle ilgili madde komisyona havale edildi.
Öte yandan Başkan Hürriyet, gündem maddelerine geçmeden önce 2 Temmuz Madımak Katliamı’nda, 5 Temmuz Erzincan Başbağlar Katliamı’nda, 11 Temmuz Srebrenitsa Katliamı’nda, 8 Temmuz’da Çorlu Tren Kazası’nda, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde ve Sakarya’da ki fabrika patlamasında hayatını kaybedenleri andı. Başkan Hürriyet ayrıca 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, 24 Temmuz Basın Bayramı ve Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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