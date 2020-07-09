Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, sundurmanın tadilatını yaparken aşağı düşen Ferhat Kurt (50) hayatını kaybetti. Ferhat Kurt´un kardeşi Muzaffer Kurt (37) da inşaattan düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Olay 4 gün önce, Körfez Elmacık Mahallesi´nde meydana geldi. Körfez Çamlıtepe Mahallesi´nde oturan Ferhat Kurt, 4 gün önce arkadaşının evine gitti. Arkadaşının evinin sundurmasının tadilatını yapan Ferhat Kurt, sundurmanın kaplamasının kırılması sonucu aşağı düştü. Yaralanan Ferhat Kurt, hastaneye kaldırıldı. Ferhat Kurt tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Ferhat Kurt´un kardeşi Muzaffer Kurt, Erzurum´da çalıştığı inşaatta aşağı düşmesi sonucu yaralanmış, tedavi için getirildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 2018 yılının Ekim ayında yaşamını yitirmişti.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-07-09 18:10:48



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