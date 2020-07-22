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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şayir’den çocuklara büyük jest

İHA

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocukların yürüyüş yolu isteğini Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yerine getirdi.

Başkan Şayir’den çocuklara büyük jest

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocukların yürüyüş yolu isteğini Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yerine getirdi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e sosyal medya hesabından ulaşan çocukların yürüyüş yolu talebi hayata geçti. Başkan Şayir, akşamları trafiğe kapanan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yürüyüş yolu düzenlemesi yaparak Dilovalı çocukları sevindirdi. Çocuklarla ve ailelerin akşamları yürüyüş yaptığı Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yalnız bırakmayan Başkan Şayir, “Yükselen Şehir Dilovası’nda bir eksik olarak gördüğümüz yürüyüş yolu projesi çocuklarımızın fikirleri ile gerçekleşti. Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni akşamları trafiğe kapatarak çocuklarımıza ve ailelerimize açtık. Biz de onlarla birlikte yürüyerek, hem halkımızla birlikte oluyoruz, hem de günün stresini atıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar ile altyapısı ve üst yapısı biten, tamamen ışıklandırılarak prestijli bir cadde haline gelen ve son olarak ta ağaçların dikilmesi ile yeşillendirilen caddemiz Dilovası’nın en prestijli caddesi haline gelmiştir. Yavuz Sultan Selim Caddemizin yenilenmesine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Kapatılan yolda vatandaşlarla birlikte yürüyüş yapan Başkan Şayir’e, vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgi gösterirken, yapılan düzenlemeden dolayı Başkan Şayir’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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