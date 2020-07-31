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Sosyal mesafesiz, sağlıksız koşullarda kurban kestiler

DHA

Sosyal mesafesiz, sağlıksız koşullarda kurban kestiler


Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu. Birçok kişinin toprak alanda, sağlıksız koşullarda kurban kestiği ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
Kurban Bayramı´nın ilk gününde kurban kesmek isteyen kişiler, bayram namazının ardından Derince ilçesinde bulunan kurban kesim merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Kurban satış ve kesim merkezlerinin giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kurbanlıklarını alan kişilerin, kurban satış merkezinde zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı görüldü. Toprak alan üzerinde sağlıksız koşullarda kurban kesimi yapılırken, kesilen kurbanlıklar brandalar üzerinde bekletildi.
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU
2020-07-31 09:55:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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