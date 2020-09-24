Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 3 kişi tutuklandı



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde yaşanan iki farklı dolandırıcılık olayında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, aradıkları kişilerden para talep ettikleri belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde farklı tarihlerde iki farklı dolandırıcılık olayında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, aradıkları kişilerden para talep edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin, şikayetçilerin ifadelerinden yola çıkarak yaptığı incelemede Gölcük´te daha önceden belirledikleri kişiyi 'Terör örgütleri ile yapılan operasyonlarda kimlik bilgilerinize ulaşıldı' diyerek kandıran şüphelinin M.M.Y. olduğu, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde yaşanan olayda ise şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan 6 adet sabıka kaydı bulunan İ.S., ile 9 adet sabıka kaydı bulunan M.A. olduğu belirlendi. M.M.Y. Gölcük´te hesabına yatırılan parayı almak için geldiği bankada, İ.S. ve M.A. ise Kartepe´de yapılan operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü´ne getirilen 3 kişi, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-09-24 21:12:22



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