Jazz Night ile İzmitliler 1920’lere gidecek

AfroAmerikan ve Batı Müziği teknikleriyle harmanlanmış olan Jazz Night etkinliği, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 19.00’da İzmit Belediyesi Speaking Cafe’de İzmitlilerle buluşuyor.

İzmit Belediyesi, Sanat Kenti İzmit sloganıyla çıktığı yolculuğa ve İzmitlileri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da İzmitlileri Speaking Cafe’de Jazz Night etkinliğinde ağırlayacak. Miles Davis, Louis Armstrong, Art Blakey gibi büyük isimlerin yâd edilecek. ABD’de ırkçılıkla mücadele eden siyahi gençler için de bir tür marşa dönüşmüş olan parçalar, İzmit’ten de yankılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.