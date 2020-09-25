FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlar etkin pişmanlıktan yararlandı

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, FETÖ/PDY´nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10´u etkin pişmanlıktan yararlandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY´nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Açığa alınan 1 jandarma astsubay, 2 ihraç jandarma astsubay, 1 ihraç jandarma uzman çavuş, kamudan ihraç 3 öğretmen, 1 ihraç yardımcı doçent, 2 ihraç araştırma görevlisi ve 1 iltisaklı kurum öğretmeni olmak üzere 11 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 10´u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Adliyede sorguları tamamlanan 11 kişi için adli kontrol tedbiri uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-09-25 17:00:41
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