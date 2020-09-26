Pandemi nedeniyle işleri azalınca hava dezenfeksiyon cihazı üretti



Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde havacılık ve savunma sanayine parça üreten bir firma, pandemi döneminde işleri azalınca, ultraviyole ışınlarla ortamdaki havayı temizleyen dezenfeksiyon cihazı üretti. Tamamı yerli ve milli üretim olan cihazın, 150 metrekare büyüklüğündeki bir alanı temizleyebildiği sanayi ve ev tipi olmak üzere de 2 ayrı modelde üretildiği belirtildi.

Gebze'de iş insanı Filiz Akkaş, 2011 yılında KOSGEB Kadın Girişimcilik Desteği alarak sivil savunma ve havacılık sektörüne parça üreten bir firma kurdu. İlk etapta 350 metrekarelik bir alanda 3 personelle çalışan firma, ilerleyen yıllarda 2 bin 500 metrekarelik bir alanda 40 kişilik bir ekiple üretime devam etti.

Koronavirüs salgının başlamasının ardından havacılık ve savunma sanayisinde üretimin azalmasıyla fabrikadaki iş yoğunluğu azalan firma, yerli ve milli dezenfeksiyon cihazı üretmeye karar verdi. Endüstriyel ve ev tipi olmak üzere iki farklı konseptte üretilen cihazın seri üretimine geçildiğini belirten firma sahibi Filiz Akkaş, cihazın 150 metrekare büyüklüğündeki bir alanı temizleyebildiğini söyledi.

Pandemi sürecinde fabrikada üretimi durdurmak yerine sektör değiştirmeye karar verdiklerini belirten Filiz Akkaş, "Pandeminin ilk başladığı dönemlerde, havacılık ve savunma sanayisinin durduğu dönemlerde herkes gibi bizler de yeni iş arayışına girdik. Kendi iş ve kabiliyetlerimiz dahilinde ultraviyole teknolojisi kullanarak hava dezenfeksiyon cihazı üretmeye karar verdik" dedi.

`BOŞ DURMADIK, YENİ ÜRÜNÜMÜZLE PAZARA ÇIKTIK´

Daha önce ithal edilen cihazın yerli üretimine geçildiğini söyleyen Filiz Akkaş, "İki türlü cihazımız var, biri endüstriyel diğeri ise daha ev tipi bir cihaz. Biri 120 metrekareye kadar alanları temizliyor diğeri ise 50 metreye kadar alanları temizleyebiliyor. Pandemi sürecinde bu cihazları üretmeye karar verdik. Ülkemizde genellikle bu tür ürünler Uzak Doğu, İtalya ve İngiltere´den ithal ediliyordu, biz de ülkemize hem yeni bir marka kazandırdık hem de pandemi sürecinde boş beklemedik. Yeni ürünümüz ve markamızla pazara çıktık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-09-26 12:42:32



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