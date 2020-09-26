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Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti Servis şoförünün yola fırlayan kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti Servis şoförünün yola fırlayan kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir servis şoförü yola çıkan kediyi iki kere ezip, daha sonra hiç umursamadan yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir servis minibüsü sokak üzerinde seyir halindeyken yola aniden bir kedi fırladı. Bunun üzerine minibüsün şoförü kediyi altına aldı. Daha sonra yanlış yola girdiğini fark eden şoför, geri geri gelirken yerde can çekişen kediyi yeniden ezdi. Kediyi hiç umursamayan şoför, gideceği yöne dönerek yoluna devam etti. Şoförün kediyi görmezden gelmesi ise kan dondurdu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan şoförün kediyi ezdiği saniye saniye sokak üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kedinin yola fırlaması ve servis minibüsünün kedinin üzerinden geçmesi görülüyor. Kedinin hemen ardından bir köpeğin görülmesi, kedinin köpekten kaçtığı ihtimalini ortaya çıkarıyor. Öte yandan yine görüntülerde, kediyi ezen minibüsün geri geri gelerek, yerde can çekişen kedinin bir kez daha üzerinden geçtiği görülüyor. Umursamaz şoför, görüntülerde hiç bir şey olmamış gibi yön değiştirerek, yoluna devam ediyor.
Servis minibüsünün ezdiği kedinin ise bir müddet can çekiştiği daha sonra ise öldüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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