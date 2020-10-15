Başkan Hürriyet “Sıfır Atık” projesi için okulları ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenimahalle Mahallesi ziyareti sırasında bölgede bulunan okulları ziyaret ederek “Sıfır Atık” projesi hakkında idarecilere bilgiler verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenimahalle Mahallesi ziyareti sırasında bölgede bulunan Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu ve Yenimahalle İlkokulu’nu ziyaret etti. “Sıfır Atık” projesi ile ilgili idarecilere bilgiler verildiği ziyarete İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma Müdürü Havva Açıkgöz ve meclis üyeleri eşlik etti. İzmit Belediyesi “Sıfır Atık” projesi kapsamında bu yıl 15 Ekim 2020 28 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayacak ve ambalaj, atık pil, elektronik atık ile bitkisel yağ kategorilerinde okullar için yarışma düzenleyecek. Yarışma kapsamında İzmit’te dereceye giren ilk 3 okul 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ödüllendirilecek. Yarışma sonunda birinci okula dizüstü bilgisayar, ikinci okula çok fonksiyonlu yazıcı ve üçüncü okula 50 paket A4 kağıdı verilecek. Hürriyet de proje ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

Başkan Hürriyet’in okul ziyaretleri kapsamında ise Mehmet Sinan Dereli Ortaokuluna 85 paket, Yenimahalle İlkokuluna ise 100 paket A4 fotokopi kağıdı verildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre okulların çevre kampanyalarına verdiği destek dolayısıyla toplam 4 bin paket A4 fotokopi kağıdı dağıtılacağı belirtildi.

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