Kocaeli’de aranması olan 22 kişi eş zamanlı operasyonlar ile yakandı

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Kocaeli’de il genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması olan 22 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, parada sahtecilik, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, silahla tehdit gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 17 yıl hapis cezası ile aranması bulunan 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

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