3 ildeki 'yemek ihalesi' soruşturmasında 34 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı´nın Kocaeli, Bursa ve İstanbul´da yemek ihalelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 34 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Bursa ve İstanbul´da son 3 yıl içinde gerçekleştirilen, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı. 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38´inin gözaltına alınmaları, 21 kişinin ise ifadelerinin ardından salıverilmeleri kararlaştırıldı. Gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanmasına yönelik bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 34 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-10-20 16:21:39
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