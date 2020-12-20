3. Lig: Gölcükspor: 1 - Yalovaspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Yalovaspor’u 10 mağlup etti.
Stat: Gölcük İlçe Stadı
Hakemler: Fevzi Erdem xx, Murat Erölmez xx, Tahir Yalçın xx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Kadir Öge xx, Veli Ortakçı xx, Furkan Özyapı xx, Ali Mert Işık xx (Batuhan Boyoğlu dk. 81 ?), Mustafa Serkan Koparan xx (Barış Şen dk. 64 xxx), Furkan Yiğit xx (Ferhat Aras dk. 64 xx), Yunus Özdemir xx (Miran Avcı dk. 90 ?), Tunahan Köse xx, Coşkun Güner xx, Berkan Durdu xx
Yalovaspor: Ahmet Pekgöz xx, Fatih Hüseyin Salım xx, Salih Kaan Kaplan xx, Yunus Emre Aydemir xx, Cemal Doğu x (Burak Turan dk. 29 xx), Oğuzhan Bozkurt xx (Umut Kıral dk. 81 x), Alperen Topçular xx, Mehmet Murat Gülbaba xx, Batuhan Eren xx, Onurcan Küçük xx, Yakup Kayış xx (İbrahim Anıl Tekeli dk. 74 x)
Gol: Barış Şen (dk. 83) (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: Furkan Özyapı, Coşkun Güner, Barış Şen, Miran Avcı (Gölcükspor), Yunus Emre Aydemir (Yalovaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.