Başiskele’de ulaşımın konforu artıyor

Başiskele Belediyesi, 2019 Nisan ayından bu zamana kadar ilçenin dört bir tarafında yoğun bir alt yapı ve üst yapı faaliyetlerini gerçekleştirerek ulaşımda konforun artmasına katkı sağladı.

Başiskele Belediyesi, Başkan Yasin Özlü öncülüğünde, 2019 Nisan ayından beri çok sayıda projeyi hayata geçirirken ilçede daha konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.. Vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde Başiskele’nin genelinde faaliyetlerini yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin hem ulaşım ağını genişletti hem de ulaşım kalitesini arttırdı. İlçenin 37 mahallesine hizmet götüren ekipler, yeni imar yolları açma çalışmalarından asfaltlama çalışmalarına, beton yol çalışmalarından perde duvar çalışmalarına, kaldırım çalışmalarından bisiklet yolu yapım çalışmalarına kadar onlarca işi büyük bir özveriyle gerçekleştirdiler.

Belediye ekipleri, 22 ayda 22 kilometre asfalt yolu vatandaşın hizmetine sundu. Ekipler ayrıca ilçe genelinde 13 kilometre parke yol ile 5 kilometre beton yol çalışması gerçekleştirdiler. Yayaların güvenli ulaşımı için kaldırım çalışmalarını da sürdüren ekipler, ilçe genelinde 5 bin metrekare baskı kaldırım ve yaklaşık 2 bin metrekare beton kaldırım çalışması yaptı. Zaman içerisinde çeşitli nedenlerle bozulan yolların ve kaldırımların bakım onarımını da gerçekleştiren ekipler, 53 bin metrekare parke yol tamiri, bin 500 metrekare beton yol tamiri ve yaklaşık 15 kilometre bordür tamiri yaparken 30 bin ton asfalt ile yolları onardı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla yaklaşık 18 kilometre yeni imar yolu açarak ilçenin ulaşım ağını genişletti. Başiskele Belediyesi, engebeli arazilerde heyelan tehlikesine karşı taş ve perde duvarlar yaparak vatandaşların can ve mal kayıplarının önüne geçiyor. Belediye ekiplerince ilçe genelinde yapılan yaklaşık 2 bin 500 metrelik perde ve taş duvarlar hem vatandaşların güvenliğini sağlarken hem de kente estetik görünüm kazandırdı.

Başiskele’de gençleri ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla Başkan Yasin Özlü, vatandaşların bisiklet kullanımını teşvik etmek için ilçeye yeni bisiklet yolları da kazandırıyor. 2020 yılında yaklaşık bin metrelik bisiklet yolu yapan belediye ekipleri, yeni yılda bisiklet yolu sayısını daha çok arttırmayı hedefliyor. Ekipler ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması konusunda da bordür boyama, yol çizgisi boyama, yağmur suyu mazgal yapımı ve tamir çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan nüfus ve trafik yoğunluğunun yaşandığı lokasyonlara ücretsiz otopark alanları da kazandırılarak, 22 ayda ilçe genelinde yaklaşık 83 bin metrekare otopark düzenlemesi yapıldı.

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