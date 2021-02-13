Kartepe'de kar etkili oldu

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Dağın yamaçlarında kar kalınlığı 20 santime ulaştı.

Samanlı Dağları´nın zirvesinde bulunan 1860 rakıma sahip Kartepe´de, kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Kartepe'de, yamaçlarda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Jandarma ekiplerinin zirveye çıkan tüm yollarda kontrol yaptığı tatil merkezinde, sadece otellerde konaklama randevusu olanların geçişine izin verildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-02-13 12:15:11



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