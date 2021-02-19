13 şehidin katili işte o alçak!

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde makarna yüklü TIR, Karayolları'na ait tuzlama aracına çarptı. TIR şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Tepetarla mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mahmut Çapan yönetimindeki 63 ABR 957 plakalı makarna yüklü TIR, Muhammet Gürsoy yönetimindeki Karayolları'na ait tuzlama yapan araca çarptı. Kazada TIR şoförü Çapan yaralanırken, dorsedeki makarnalar da yola saçıldı. Mahmut Çapan, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren yol temizleme ve araç kaldırma çalışması sonrasında ulaşım yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-19 10:43:55



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