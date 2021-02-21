3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Mardin Fosfat Spor: 0

Misli.com 3. Lig 2. Grup 22. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği, sahasında Mardin Fosfat Spor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Darıca İlçe Stadı
Hakemler: Alkan Parsak xx, Tolga Özcan xx, Kadir Günal xx
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan xx, Mahmuthan Samet Acar xx, İbrahim Çağrı Oğuz x (Selman Sevinç dk. 46 xx), Baha Kısacık x (Ahmet Kutluer dk. 78 x), Nebi Tiryakioğlu xx, Erdem Dikbasan x(Furkan Akın dk. 83 ?), Onuray Kösex (Ahmet Özer dk. 69 x), Metin Güler xx, Yusuf Bildik xx, Emre Alan x (Faik Kartal Duran dk. 69 x), Fahrettin Bıyıklı x
Mardin Fosfat Spor: Sercan Yılmaz xx, Doğancan Kılıç xx, Beytullah Çamurlu xx, Rıdvan Sönmez xx, Yasin Reis x, Ali Kemal Özkan x (Nimet Kayaalp dk. 85 ?), Serkan Özen xx, Vedat Altaş x (Fahri Genç dk. 56 x), Oğuzhan Malcı x (Turgut Zengin dk. 72 x), Özgür Kazar xx, Melih Kılıç xx
Sarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı (Darıca Gençlerbirliği), Yasin Reis (Mardin Fosfat Spor)
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