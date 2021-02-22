Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 96 - Hatay BŞB: 97

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’a son saniye sayısıyla 9796 mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ziya Özorhan xx, İbrahim Altıntaş xx, Abdullah İlik xx
İzmit Belediyespor: Miray Şahin xx 2, Gülşah Duman xxx 12, Elif Emirtekin xx 6, Egle Siksnuite xxx 11, Erica Wheeler xxx 25, Saadet Aysu Keskin x, Milica Jovanovic xxx 18, Clarissa Cristina Dos Santos xxx 22, Defne Melissa Paylar x
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Hatay BŞB: İdil Türk x, Derin Yaya xx 5, Özge Yavaş xxx 15, Gizem Başaran xx 6, Alexis Sade Prince xxx 23, Hind Ben Abdelkader xxx 23, Astou Barro Ndour Gueye xxx 25
Başantrenör: Ekin Baş
1. Periyot: 1928 (Hatay BŞB lehine)
Devre: 5056 (Hatay BŞB lehine)
3. Periyot: 7173 (Hatay BŞB lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.