Kocaeli merkezli 4 ilde yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

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Kocaeli merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli merkezli Aydın, Sakarya ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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