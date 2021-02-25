Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasında

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Şemsettin Zorlu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Merkez Mahallesi 38´inci Sokak´ta meydana geldi. Şemsettin Zorlu yönetimindeki 41 AAN 382 plakalı motosiklet sokağa giriş yapan Ensar D. yönetimindeki 41 ADM 104 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü Şemsettin Zorlu ve beraberinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Şemsettin Zorlu, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletin yola girmeye çalışan otomobille çarpışması ve sonrasında yaşanan panik anları görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-02-25 12:30:36



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