SP hastası Canan pozitif enerjisiyle hayran bırakıyor

Ergün AYAZMesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kulüpte Para At Terbiyesi Türkiye Şampiyonluğu'na hazırlanan Serebral palsi hastası Canan Doğan (31), pozitif yapısı ve azmi ile çevresinde örnek gösteriliyor. Doğan, at bitmenin yanında resim yapıyor, bisiklete binip, yüzüyor.

Doğum sırasında beyninin oksijensiz kalması sonucu serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen Canan Doğan yaşam sevincini hiçbir zaman kaybetmedi. Yüzmeyi seven, bisiklet kullanan ve pandemi sürecinde de resim yapan Canan Doğan, 2 yıl önce binicilik eğitimi almaya başladı. Atlara olan sevgisi artan Canan Doğan hedefini yükselterek Gebze´de bulunan spor kulübünde Para At Terbiyesi Türkiye Şampiyonluğu'na hazırlanıyor.

`YÜZDE 99 ENGELİ HİÇBİR HAYALİNİ ENGELLEYEMEDİ´

Canan´ın hedeflerinin çok büyük olduğunu söyleyen ablası Gülşah Doğan, "Tedavilerini daha iyi yaptırmak için Almanya´ya taşındık ve 25 yıl Almanya´da yaşadık daha sonra da yine Canan için kesin dönüş yaptık. Canan burada çok mutlu. Burayı çok seviyor. Boş zamanlarında bisiklet kullanıyor, yüzmeyi çok seviyor. Pandemi döneminde resim yapmaya başladı. Aslında başarı hikayesi 2 yıl önce binicilik eğitimi almak istemesiyle başladı. 3 kişinin desteğiyle bile at üzerinde çok zor oturuyorken şu an tamamen bağımsız ve desteksiz at üzerinde oturuyor. Fiziksel engeli bile olmayan insanların kontrol etmekte zorlandığı atları azmiyle, inancıyla ve başarısıyla kontrol etmeyi başardı. Atları çok seviyor ve antrenmanlara çok heyecanlı geliyor. O kadar çok emek verdi ve lisansını aldı. Türkiye´nin ilk ve tek para at terbiyesi alandaki kadın sporcusu. Canan´ın yüzde 99 engeli hiçbir hayalini engelleyemedi. Canan için yapamam, başaramam diye bir şey yok. Hedefleri çok büyük" dedi.

`CANAN´IN MOTİVASYONU EN YÜKSEK SEVİYEDE´

Uluslararası Para At Terbiyesi Hakemi Patrica Nadoux ise Canan ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Canan şu anda SP engeli olan Türkiye´deki tek kadın engelli sporcumuz ve onunla gurur duyuyoruz. Canan çok yetenekli bir binici ve kendi dengesini bulması için buradayız. Dünyada birçok engelli sporcuyla tanıştım ve çalıştım. Canan´ın motivasyonu en yüksek seviyede ve herkese örnek olmasını dileriz." diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Mesut IŞIK

2021-03-02 09:06:34



