İzmit'te semt pazarı değişikliği

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Korona virüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararlar doğrultusunda Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla İzmit’te bazı pazarların günleri değişti.

Ülke genelinde Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İzmit’te kurulan pazarların günleri değişti. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kısıtlama nedeniyle Cumartesi günleri kurulamayan Doğu Kışla Kapalı Pazarı salı günleri, Yuvam Akarca Kapalı Pazarı ise cuma günleri kuruluyordu. Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte bazı pazarların günlerinde değişiklik yapıldı.

Günler değişti

Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Doğu Kışla (Cumartesi pazarı) ve Yuvam Akarca pazarlarının Cumartesi günleri kurulacağı ifade edildi. Yapılacak düzenleme ile vatandaşların mağdur olmadan alışverişlerini yapabilecekleri belirtilirken, zabıta müdürlüğü ekipleri de pazarlardaki çalışmalarına devam edecek. Ayrıca Pazar günleri kısıtlama devam edeceğinden dolayı Yahyakaptan ve Kozluk pazarlarının Pazartesi günleri kurulmaya devam edeceği ifade edildi.

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