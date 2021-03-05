'Kentimi Tanıyorum' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

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Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, "Kentimi Tanıyorum, Kendime Güveniyorum" isimli bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ikamet eden ve eğitim gören 1520 yaş arası öğrencilerin katılım gösterdiği yarışmanın finali yapıldı. Başiskele Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınladığı yarışmanın final bölümünde 6 öğrenci kıyasıya yarıştı. Çekişmeli geçen yarışmada Başiskele Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hamza Palaz birinci olurken, Emir Tuna Cin ikinci, Servetiye Cephesi Proje Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Benli ise üçüncü oldu. Yarışmaya katılan her öğrenciye sürpriz hediyeler verilirken, dereceye giren başarılı öğrencilere ödüllerini Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü verdi. Yarışmada birinci olan Hamza Palaz tablet bilgisayar, ikinci olan Emir Tuna Cin’e bisiklet ve yarışmanın üçüncüsü Yağmur Benli’ye de akıllı saat verildi.

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