Çubuklubala PArkı yenileniyor

İzmit Belediyesi, çocukları pandemi sürecinin stresinden uzaklaştırmak ve daha güvenli alanlarda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla Çubuklubala Parkında yenileme çalışması başlattı.

İzmit Belediyesi, kent genelinde park ve mesire alanlarında yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çubuklubala Mahallesi’nde bulunan parkın oyun grubunu yenileme çalışmalarına başladı. Pandemi sebebiyle bir yıldır sosyalleşemeyen çocuklar için yenilenen Çubuklubala Parkı çocuk sesleriyle şenlenecek.

Çalışmalar kapsamında, Çubuklubala Parkında eskiyen ve çocuklar için tehlike arz eden oyun grubu söküldü. Ekipler, zemin için beton dökme ve kauçuk çalışmalarına başladı. Zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bakımı yapılan yeni oyun grubunun alana montajı gerçekleşecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, 216 metrekare oyun alanının bulunduğu parkta, 36 metrekare kondisyon alanı ve 72 metrekare basketbol sahası yapımının planlandığı belirtildi.

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