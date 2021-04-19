2 kişinin vurulma anı kamerada (2)

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde husumetli olduğu kişilerle karşılaşınca tabancayla rastgele ederek, caddede olayla ilgisi bulunmayan 2 kişiyi yaralayan Muhammet Ali Ç. (17) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-04-19 14:39:15



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