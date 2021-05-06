'Alfa'nın 139 kilo eroini bulduğu operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyede

Ergün AYAZDinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, polisin narkotik köpeği 'Alfa' ile düzenlediği ve 139 kilo 350 gram eroin ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün TEM yolunda durdurdukları kamyonette arama yaptı. Aramada kullanılan narkotik köpeği 'Alfa'nın tepki vermesi üzerine aracın tavan kaplaması söküldü. Tavana paketler halinde gizlenen 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Polis, 4 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah Körfez Adliyesi´ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2021-05-06 11:25:53
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