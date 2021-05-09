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Kapanmayı fırsat bilip, park içerisinde özgürce dolaşıyorlar Hayvanların bakıcıları ile olan samimi halleri renkli görüntüler oluşturdu

İHA

Kapanmayı fırsat bilip, park içerisinde özgürce dolaşıyorlar Hayvanların bakıcıları ile olan samimi halleri renkli görüntüler oluşturdu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde bazı hayvanlar, tam kapanmada barınaklarından çıkıp park içerisinde rahatça dolaşıyor.
Ülke genelinde uygulanan tam kapanma uygulamasıyla birlikte Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içinde 250’nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi de kapılarını ziyaretçilere kapattı. Tamamen boş olan park, hayvanlara ve bakıcılara kaldı. Sakinliği fırsat bilen bazı hayvanlar dinlenmeyi tercih ederken, bazıları ise özgürce parkın içerisinde gezebilmenin keyfini yaşıyor. Çalışmalarına devam eden bakıcılar ve veteriner hekimler ise hayvanların bakımlarını, beslenmelerini ve tedavilerini sürdürüyor. İnsanlarla etkileşimi seven hayvanların bu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için de çaba sarf eden bakıcılar, onlarla arkadaşça ilgileniyor. Hayvanların bakıcılarıyla olan samimi halleri ve park içerisinde dolaşmaları renkli görüntüler oluşturuyor.

"Hiçbir hayvanımızın hiçbir ihtiyacını eksik etmiyoruz"
Ülke genelinde kapanma dönemine girildiği için parkın ziyaretçilere kapalı olduğunu belirten Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Ezgi Vatansever Çelik, kapanmanın bazı hayvanlar için avantaj oluşturduğunu söyledi. Hayvanat bahçesinde hayatın devam ettiğini kaydeden Çelik, "Hayvanlarımızla her gün birlikteyiz. Bakımları, beslenmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yaşlanan hayvanlarımız var, hastalıkları baş gösterenler var. Onlarla her gün ilgileniyoruz. Şimdi tabii ki üreme dönemine girdik, başta kuşlarımız olmak üzere. Üreme sezonu yaklaşıyor. Bizim için kapanmanın bir avantajı da oldu. Parkın içerisi daha sessiz, sakin. Hayvanlar bunu bir avantaj olarak gördü ve daha önce yumurta, yavru almadığımız hayvanlarımızdan yavru almaya başladık. Bu bizim için bir avantaj oldu. Dezavantajı da oldu, bazı türlerimiz insan etkileşimine çok alışıklar, çok özlüyorlar. O yüzden onlar da insanların, ziyaretçilerin eksikliğini hissediyorlar. Bu süreçte bize düşen görev çok artıyor. Zenginleştirme programlarımızı, eğitim programlarımızı yoğunlaştırıyoruz. Daha fazla ilgilenmeye, bir nevi ziyaretçilerin yerini tutmaya çalışıyoruz. Kapanma gerçekleşti ama bizim için kapanma söz konusu değil. Ömrümüz burada geçiyor, hayvanlarımızlayız. Her gün, 365 gün onlarlayız. Bizim için bir kapanma dönemi olmadı. Parkın içinde hayat devam ediyor. 2 binin üzerinde hayvan burada her gün besleniyor. Altından kalkmaya çalışıyoruz. Hiçbir hayvanımızın hiçbir ihtiyacını eksik etmiyoruz. Bakım, beslenme, sağlık sorunları, onlar için her gün buradayız" dedi.

"Onlar da bizim gibi devriye atıyor"
Bazı hayvanların barınak dışına çıkmalarıyla meşhur olduğunu dile getiren Çelik, "Ziyaretçilerimiz buradayken bir sıkıntı olmasın, ziyaretçileri rahatsız etmesin ya da korkmasınlar diye bunun hep önüne geçerdik. Şimdi kapanmayla birlikte birçok hayvanımız barınak dışında özgürce gezmeye başladı. Biz de bunu engellemiyoruz, kontrolümüz dahilinde, çok uzaklaşmayacak şekilde gezintilerini park içinde sağlıyorlar. Onlar da bizim gibi devriye atıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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