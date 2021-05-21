Park halindeki otomobil evin bahçesine daldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, savrulan araçlardan biri park halindeki başka bir otomobile çarptı. Park halindeki otomobil ise çarpmanın şiddetiyle bir binanın bahçe duvarından içeri daldı.

Kaza, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Y. idaresindeki 34 PT 5251 plakalı otomobil ile Nazmi S. yönetimindeki 41 T 3255 plakalı ticari taksi cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi de, park halindeki Mehmet K'ya ait 34 ABG 540 plakalı otomobile çarptı. Taksinin çarpmasıyla savrulan 34 ABG 540 plakalı otomobil ise hareket ederek, sürücüsünün park ettiği binanın bahçe duvarından içeri daldı. Kazada sürücü taksi sürücüsü Nazmi S. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nazmi S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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