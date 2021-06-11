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İzmit Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi konakta hayata geçirilen Atatürk Evi Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu Müze Özendirme Yarışması’nda Koleksiyon ve Arşiv Müzesi dalında ödül kazandı.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atatürk Evi Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Müze Özendirme Yarışması’nda 19 belediye 22 müze projesi arasından seçilerek ödüle layık görüldü. İzmit Belediyesi tarafından yapılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait 400’e yakın kişisel eşya ve fotoğrafların yer aldığı Dünya’nın en zengin Atatürk Evi Müzesi, Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri dalında ödüle layık görüldü. İzmit Belediyesi, ödülünü 26 Haziran Cumartesi günü teslim alacak.

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