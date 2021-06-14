Kocaelispor, Atilla Turan’ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, başarılı sol bel Atilla Turan ile 2 yıllık ön protokol imzaladı

TFF 1. Lig’in hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, kadrosunu başarılı sol bek oyuncusu Atilla Turan ile güçlendirdi. Yeşilsiyahlılar, Süper Lig deneyimi olan ve en son bu sezon ligden düşen Ankaragücü’nde forma terleten 29 yaşındaki Atilla Turan ile 2 yıllığına ön protokol imzaladı. Kocaelispor dış transferde Abdoulaye Cisse, İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik’i de transfer etmişti.

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