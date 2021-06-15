FETÖ´nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı 

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü´nün FETÖ/PDY´nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY´nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bugün Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla´da düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-06-15 19:12:54



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