FETÖ´nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı 

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü´nün FETÖ/PDY´nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY´nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bugün Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla´da düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2021-06-15 19:12:54
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