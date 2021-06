Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor Evcil hayvanlar pet kuaföründe bakıma giriyor

Kocaeli'nin tek pet kuaföründe evcil hayvanlara bakım, banyo, tıraş, tırnak kesimi ve fön işlemleri yapılıyor. Anestezi uygulanmadan yapılan bakım işlemleri sırasında ise renkli görüntüler oluşuyor.

İstanbul'da 1993 yılından bu yana pet kuaförde çalışan Ramazan Arslan, Kocaeli’de böyle bir hizmetin olmadığını öğrenince, saha araştırması yapmak için İzmit’e geldi. Vatandaşların yoğun bir talebinin olduğunu öğrenen Arslan, daha sonra İzmit’e kentin ilk pet kuaförünü açtı. Pet kuaföre getirilen kedi ve köpekler, hijyenik bir dizi işlemden geçiriliyor. Aynı zamanda Ramazan Arslan’ın pet kuaförüne getirilen hayvanlara bakım işlemleri sırasında anestezi uygulanmıyor.

Banyo yaptırılan, havluyla kurutulan, fön çekilen ve saçlarına toka takılan kedi ve köpekler, sevimli halleriyle de yüzleri gülümsetiyor.



"Uzaklardan gelenler oluyor"

Bu işe İstanbul’da başladığını söyleyen Ramazan Arslan, 10 ay önce İzmit’e gelerek, Kocaeli’nin ilk pet kuaförünü açtığını belirtti. Arslan, "Yeni yeni işler oturmaya başlıyor. Anestezi kullanmadan, uyutmadan, sakinleştirici vermeden sevgiyle işimizi yapıyoruz. Yeni yeni ilgi olmaya başladı. İnsanlar İstanbul'a götürüyordu, burada da olduğunu öğrenince bizi tercih etmeye başladılar. Kocaeli'nin ilçelerinden, Yalova’dan, Sakarya'dan gelenler var. Hep uzaklardan geliyorlar. Duydukça geliyorlar" dedi.



"İşlemleri yaklaşık 2 saat sürüyor"

Ramazan Arslan, her türlü kedi ve köpeklerle ilgilendiklerini kaydederek, "Model tıraşı, orijinal tıraş, özel ırk tıraşları yapıyoruz. Hayvanı uyutmadan ve sakinleştirici vermeden yapıyoruz. Köpeğin tıraşına, cinsine ve modeline göre işlemin uzunluğu da değişiyor. Ortalama 1 buçuk saat ile 2 saat arası vakit alıyor. Etiler'de zaten çalışıyorduk. Etiler'e Kocaeli'den müşteri geliyordu, burada olmadığını söylediler. Bizde geldik ön araştırma yaptık. Bir talebin olduğunu fark ettik. Pandemi dönemi olması biraz sıkıntılı, onu aşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

17 günlük tam kapanma ve hafta sonu kısıtlamalarında pet kuaföründe kapalı tutulduğunu dile getiren Arslan, "Bu bizi etkiledi. Cumartesi ve pazar, pet kuaförün iş yaptığı günlerdir. Hafta sonu insanlar köpeklerini gezdirdikten sonra temizleyip evine götürmek istiyor. Ama yasaklar olduğu için maalesef kapalı kaldık" diye konuştu.



180200 TL arasında değişiyor

Fiyat konusuna da değinen Ramazan Arslan, "Ortalama maliyeti yapılan işleme göre değişiyor. Tıraşı, banyosu, tırnak kesimi, kulak bakımı hepsi içinde 180200 TL arasında gibi bir fiyatı var. Tabi bu tıraşına ve modeline göre değişiyor" dedi. Pet kuaför dükkanın ilgi çektiğini anlatan Ramazan Arslan, şöyle konuştu:

"Merak ediyorlar, burada bu işi bilmeyen insanlar var. 'Böyle de bir iş var mı?' diyorlar. Tabii ki de var. Aynı zamanda anestezi konusunda çok önemli. Anestezi yapılırsa hayvan uyur ve ömründen çalmış olursunuz. Sakinleştirici iğneler böbreklere, karaciğerlere zarar veriyor. Biz buna karşıyız. Her tıraşta, her banyoda uyuttuğumuz zaman senede 3,4 kez iğne vurulmak zorunda bırakılacak. Hayvan sahipleri bizi izlediği zaman kendileri de fark ediyor. Güvenerek bize bırakıyorlar"



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.