Özel öğrencilere tarımsal rehabilitasyon desteği

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin gelişimine tarımsal rehabilitasyonla destek veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 1735 yaş arası özel gereksinimli bireylere hizmet veriyor. Merkezde verilen Bahçecilik kursunda öğrenciler iki büyük sera alanında çeşitli bitki, meyve sebze yetiştiriyor. Verilen eğitimler İŞKUR ve KOÜSEM iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifika veriliyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen bu eğitimler sayesinde engelli bireylerin bağımsız şekilde ürün üretmeleri sağlanıyor. Elde edilen ürünlerin mutfak atölyesindeki eğitim çalışmalarında da kullanılıyor.

Çilekleri yetiştiren özel öğrenciler hasattan sonra mutfak atölyesinde eğitmenler eşliğinde çilek reçeli yapmayı öğrendi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi serasında çilek dışında domates, salatalık, patlıcan, biber, mısır, karpuz kabak gibi sebzeler de yetiştiriliyor.

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