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Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu Metrelerce yükseklikten mağaraya keçi düştü, ekipler seferber oldu

İHA

Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu Metrelerce yükseklikten mağaraya keçi düştü, ekipler seferber oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 metre yükseklikten mağaraya düşen keçi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Sert kayalıkların arasında olan mağaraya halatlar yardımıyla inen ekipler, zorlu kurtarma mesaisini ardından keçiyi yukarıya çıkardı.
Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tepecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede otlayan keçi yaklaşık 7 metre yükseklikten mağaraya düştü. Hayvanın mağarada mahsur kaldığını görenler keçiyi bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk olarak kendi güvenlik önlemlerini alan itfaiye ekipleri, daha sonra halat yardımıyla keçinin bulunduğu alana indi. Ardından keçi halatlar yardımıyla güvenle yukarıya çıkarılarak, sahibine teslim edildi. Öte yandan ekiplerin kayalıklı mağaradaki zorlu kurtarma operasyonu ise amatör kameralara yansıdı.

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