Darıca’da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Darıca Belediyesi, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek sınav gününe hazır hale getiriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında örnek projelere imza atan ve her alanda çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, bu kapsamda önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. Sınava girecek öğrencilerin sağlığı ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden ve başarılar dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli. Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı ve huzuru için sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptık. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı dezenfekte çalışması yapıyor. Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin” şeklinde konuştu.

