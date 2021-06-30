Polisin durdurduğu araçtan, çalınan gebe inek çıktı (2)

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeşil alanda otlayan ineği çalan A.U., Y.U. ve G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.U. tutuklanırken, Y.U. ve G.U.'ya ise ev hapsi verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-06-30 17:45:04



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