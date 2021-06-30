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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor, Michael Pereira ve Hasan Hatipoğlu'yu renklerine bağladı

İHA

Kocaelispor, Michael Pereira ve Hasan Hatipoğlu'yu renklerine bağladı

Kocaelispor’un yeni transferleri stoper Hasan Hatipoğlu ve kanat oyuncusu Michael Pereira düzenlenen tören ile imza attı.
TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, renklerine bağladığı Fransız asıllı 33 yaşındaki futbolcu Michael Pereira ve Büyükşehir Belediye Erzurum’da forma giyen 31 yaşındaki Hasan Hatipoğlu ile imza attı. 20162019 yıllarında Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve son olarak CFR Cluj’da oynayan Michael Pereira ve Hasan Hatipoğlu İzmit ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen törenle Kocaelispor'un renklerine bağlandı. Daha önce Süper Lig’de forma giyen iki futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, iki futbolcudan da iyi bir performans sergilemelerini beklediklerini söyledi.

Başkan Engin Koyun: "Kocaelisporumuza en iyi hizmeti yapacağına inancım tamdır"
Törende Hasan Hatipoğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Koyun, "Bugün yine önemli bir gün. Birbirinden kıymetli, kendilerini liglerinde ispat etmiş iki kardeşimizi bugün takımımıza kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Sol tarafımızda Hasan Hatipoğlu var. Hasan kardeşimizi anlatmaya gerek yok. Kendisini Süper Lig’de ispat etmiş. İyi bir sol ayak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin markası olan Kocaelisporumuza en iyi hizmeti yapacağına inancım tamdır. Türkiye gayet iyi biliyor, ülkemizde az bulunan sol ayaklardan en başarılı olduğunu biliyorum. Birkaç maçını kendim de izledim. Hocam’ın ısrarla Hasan’ın takıma kazandırılması ile ilgili raporunu görünce tekrar izledim. İyi bir ayak, iyi bir görev adamı. Bugüne kadar göstermiş olduğu başarılara Kocaelispor’da yenisini ekleyeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"29’u Gümüşhanelileri temsilen Michael kardeşimiz giyecek"
Michael Pereira’nın önemli bir kanat oyuncusu olduğuna dikkat çeken Koyun, "Michael aramıza hoş geldin. Michael kardeşimiz Malatyaspor’da Süper Lig’de futbol oynamış. O dönemde bizim Turgay hocalarla birlikte çalışmış. Turgay hocamız da ısrarla Michael’in aramızda olmasını söyledi. Kendisini ben de bizzat izledim. Gerçekten özellikle sağ kanatta müthiş işler yaptığını izledim. Birkaç yönünün de olduğunu gördüm. İnanıyorum ki daha önce oynamış olduğu kulüplerde gösterdiği başarısını Kocaelimiz’e de sağlayacağını inanıyorum. Gümüşhane ligden düştü. Şehirde bana ciddi bir kırgınlık var. Ben de onlara güzel bir jest yapacağım. 29 numarayı Michael’e vereceğimi söyledim. O da seve seve kabul etti. 29’u Gümüşhanelileri temsilen Michael kardeşimiz giyecek" değerlendirmesini yaptı.

Hasan Hatipoğlu: "Taraftarın desteği ile burada şampiyonluk yaşamak istiyorum"
Törende konuşan Hasan Hatipoğlu ise mutlu olduğunu ifade ederek, "İki taraf içinde hayırlı olsun. Çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim, taraftarı güzel ve her zaman destek olan bir takıma geldim. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu da biliyorum. Taraftarın desteği ile burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Heyecanlı ve mutluyum. Buraya gelirken kafamda şampiyonluk yaşamak vardı” açıklamasını yaptı.

İmzalar atıldı
Daha sonra konuşan Michael Pereira da Kocaelispor’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kocaelispor’un yöneticilerine teşekkür eden Michael Pereira, tarihi kulübün parçası olduğu için mutlu olduğunu ve kendisini evinde hissettiğini söyledi. Son olarak Türkçe sözler ile “Kocaelispor şampiyon inşallah” diyen Michael Pereira yöneticilerden alkış aldı. Konuşmaların ardından futbolcular imza attı.

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