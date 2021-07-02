Başkan Aygün, GTÜ Rover Takımı’nı konuk etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Polonya’da düzenlenecek European Rover Challenge Yarışması’na kendi tasarladıkları robotları ile katılacak Gebze Teknik Üniversitesi Rover takımı öğrencilerini konuk etti.

Geleceğin problemlerine robotik çözümler üretmek için Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Rover Takımı, 1012 Eylül 2021 tarihinde Polonya'da düzenlenecek European Rover Challenge (2021 ERC) yarışmasına katılarak Türkiye’yi temsil edecek. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptıkları başarılı çalışmalarla örnek olan Rover Takımı öğrencileri Reyhan Bolat, Buse Aktürk, Baran Şahin, Emre Şentürk, Atahan Evcen, Batuhan Çelik, Emre Eyüpoğlu ve Toprak Alp’i makamında konuk ederek, gençlerle projelerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Kendilerinin de projelerinde daima çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini dile getiren Başkan Aygün, gençliğe hizmetin, geleceğe yatırım olduğunu dile getirerek öğrencileri kutladı.

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