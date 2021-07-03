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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi Kocaeli’nde açıldı

İHA

Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi Kocaeli’nde açıldı

21 bölümden oluşan Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi Kocaeli’nde açıldı. Kuş seslerinin ve doğal güzelliklerin arasında açılan kütüphane, kitap kurtlarını bekliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesini Ormanya’da hizmete açtı. Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkinde bulunan Ormanya'da düzenlenen açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve sosyal medya fenomenleri katıldı. 200 kişilik Orman Kütüphanesinde kitapseverler için konforlu bir alan hazırlandı. 15 Nisan 2021 tarihinde yapımına başlanan Orman Kütüphanesi için İzmit Yürüyüş Yolu’nda Selim Sırrı Paşa tarafından diktirilen ve zamanla ömrünü tamamlamış çınarlar değerlendirilerek 10 adet oyma ağaçtan oluşan kitaplık, 11 adet ise butik kitaplıktan oluşan bölümler yer aldı.
Hizmete açılan kütüphanenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Dünyada var mı bilmiyorum ama Türkiye’de ilk olacak. Burada Orman Kütüphanesini açmak için bir araya geldik. 21 tane ayrı bölüm olacak. Bu 21 bölümden 10 tanesi daha da anlamlı çünkü bu 10 tanesi oyma ağaçlardan yapıldı. Yürüyüş Yolumuzda 150 sene önce Selim Sırrı Paşa tarafından ekilen ve ömrünü tamamlayan ağaçları kesmiştik. Onları burada yaşatacağız, onların içine kütüphaneler yaptık. 10 tanesi oyma ağaçlardan yapıldı toplam 21 kütüphanemiz var. Burada konuşmak kuşlara serbest herkes susacak kuşlar konuşacak. Dünyanın en ilginç projelerinden biri olacak. Çocuklarımız da emeklilerimiz de burada doğayla iç içe kitap okumanın keyfini yaşayabilecekler. İçerisi gerçekten muhteşem oldu. Burası Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi oldu. Hamağın üzerine yatarak kitap okumanın keyfini burada yaşayacaksınız. Doğaseverlere doğayla iç içe kitap okumanın keyfini çıkartmalarını diliyorum. Haydi ormanda kitap okumaya diyorum. Sadece kuşların konuştuğu herkesin sustuğu bir orman burası” dedi.
Konuşmalarının ardından Orman Kütüphanesini gezen Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fidan dikimi gerçekleştirdikten sonra çocuklarla bir araya geldi.

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